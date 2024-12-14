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"تخطى الـ 35 ألف".. عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

09:40 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    الحضور الجماهير لمباراة الأهلي وباتشوكا
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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    مارسيل كولر
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    مباراة الأهلي وباتشوكا
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كتب - يوسف محمد:

تشهد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي المقامة حالياً، على ستاد "974" بدولة قطر، في مباراة كأس التحدي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، وجود جماهيري كبير في اللقاء.

وظهرت صورة عبر الشاشة الرسمية في ستاد "974"، تظهر عدد الحضور الجماهيري في المدرجات، الذي وصل إلى 38.831 ألف مشجع.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في إطار نهائي البطولة، على ستاد "974".

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