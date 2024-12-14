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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الثاني بين الأهلي وباتشوكا

09:27 م السبت 14 ديسمبر 2024

الأهلي ضد باتشوكا

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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة الشوط الثاني والوقت الأصلي من مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي حالياً، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال، على ستاد "974" بقطر.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، مع ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في إطار نهائي كأس الإنتركونتيننتال، على ستاد "لوسيل" في قطر.

ويذكر أن الأهلي، صعد إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما صعد فريق باتشوكا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ومن المقرر اتجاه الفريقين إلى خوض أشواط إضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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الأهلي باتشوكا قطر
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