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وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (صور)

09:25 م السبت 14 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
  • عرض 3 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
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كتب ـ محمد الميموني:

اعترض لاعب الأهلي وسام أبو علي خلال لحظة تبديله من أرضية الملعب في الدقيقة 78 من عمر مباراة فريقه أمام نظيره باتشوكا المكسيكي.

ويلتقي الأهلي نظيره باتشوكا اليوم السبت على كأس التحدي ضمن من منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال لموسم 2024.

ودفع المدير الفني السويسري كولر باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" بدلاً من وسام أبو علي.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن يلجأ الفريقان شوطين إضافيين.

باتشوكا المكسيكي وسام أبو علي الأهلي كأس التحدي كأس الإنتركونتيننتال كولر
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