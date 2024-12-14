وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (صور)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة

بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سراحتفال نكونكو بالبالون

كتب ـ محمد الميموني:

اعترض لاعب الأهلي وسام أبو علي خلال لحظة تبديله من أرضية الملعب في الدقيقة 78 من عمر مباراة فريقه أمام نظيره باتشوكا المكسيكي.

ويلتقي الأهلي نظيره باتشوكا اليوم السبت على كأس التحدي ضمن من منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال لموسم 2024.

ودفع المدير الفني السويسري كولر باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" بدلاً من وسام أبو علي.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن يلجأ الفريقان شوطين إضافيين.