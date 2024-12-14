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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25

08:38 م السبت 14 ديسمبر 2024
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كتب- محمد الميموني:

التقى ليفربول نظيره فولهام، وواجه أرسنال نظيره إيفرتون، ولعب نيوكاسل نظيره ليستر سيتي اليوم السبت 14 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت مباراة الأرسنال ضد ايفرتون بالتعادل السلبي، وليفربول ضد فولهام بالتعادل الإيجابي 2ـ2، ونيوكاسل ضد ليستر سيتي 4ـ0 لصالح ليستر.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

1 ـ محمد صلاح ـ ليفربول (13) هدفا

2 ـ إرلينج هالاند - مانشستر سيتي (13) هدفا

3 ـ كول بالمر - تشيلسي (11) هدفا

4 ـ كريس وود - نوتنجهام فورست (10) هدفا

5 ـ بريان مبيومو - برينتفورد (9) هدفا

6 ـ نيكولاس جاكسون - تشيلسي (8) هدفا

7 ـ ماثيوس كونها - وولفرهامبتون (7) هدفا

8 ـ أولي واتكينز - أستون فيلا (7) هدفا

9 ـ داني ويلبيك - برايتون (6) هدفا

10 ـ ليام ديلاب - إبسويتش تاون (6) هدفا

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25 محمد صلاح هالاند كولر بالمر
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