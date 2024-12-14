"بعد تعادل أورلاندو".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة أورلاندو بيراتس أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف أورلاندو بيراتس في اللقاء اللاعب إيفيندس ماكجوبا، فيما أحرز اللاعب عثمان ميتي هدف تعادل ستاد أبيدجان في اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق أورلاندو بيراتس رصيده إلى النقطة رقم 5 في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما حصد فريق ستاد أبيدجان النقطة الأولى له في البطولة.

وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

1- أورلاندو بيراتس.. 3 مباريات.. 5 نقاط.

2- الأهلي.. مباراتين.. 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد.. مباراتين.. 3 نقاط.

4- ستاد أبيدجان.. 3 مباريات.. نقطتين.

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