ماينز يلحق ببايرن ميونخ الهزيمة الأولى في البوندسليجا

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ألحق ماينز بضيفه بايرن ميونخ الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم وفاز عليه 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة للبوندسليجا.

واقتنص باير ليفركوزن حامل اللقب فوزا ثمينا من ملعب أوجسبورج 2 /صفر واكتسح بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفه هولشتاين كيل 4 /1.

وعلى ملعب ميوا أرينا، حسم ماينز فوزه على النادي البافاري بهدف في كل شوط بفضل تألق نجمه الكوري الجنوبي لي جاي سونج.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 33 نقطة ليتقلص الفارق الذي يفصله عن ليفركوزن الوصيف إلى أربع نقاط ، وبفارق ست نقاط عن اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث، والذي يواجه مضيفه لايبزج غدا الأحد، فيما رفع ماينز رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وافتقد النادي البافاري لجهود حارس مرماه المخضرم مانويل نوير وهدافه الإنجليزي هاري كين بداعي الإصابة.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول تقدم جاي سونج بهدف لماينز من متابعة لتسديدة زميله أرميندو سيب.

وعاد سونج للتألق وسجل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 60 بعدما تلقى تمريرة من سيب ثم سدد باتجاه المرمى لتلمس الكرة جسد جوشوا كيميتش وتسكن الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة رد ليروي ساني بهدف للنادي البافاري من متابعة لتسديدة زميله كيميتش، ليسدد دون عناء في الشباك الخالية.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، حسم ليفركوزن فوزه على أوجسبورج بهدفين في الشوط الأول.

وتقدم الفرنسي مارتن تيريير بهدف لليفركوزن في الدقيقة 14 بعد تمريرة ذكية من جيريمي فريمبونج.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن بمساعدة ناثان تيلا.

وعلى ملعب بروسيا بارك، اكتسح جلادباخ ضيفه كيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقمص الفرنسي الحسن بليا دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لجلادباخ في الدقيقتين 43 و79.

وتقدم تيم كلينيست بهدف لجلادباخ في الدقيقة الأولى ثم أضاف روبن هاك الهدف الثاني في الدقيقة 26 وبعدها رد ارمين جيجوفيتش بهدف لكيل في الدقيقة 30.

ورفع جلادباخ رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كيل عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.