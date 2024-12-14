شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا

الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي حالياً، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال، على ستاد "974".

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تأهل فريق باتشوكا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية نظيفة أيضاً.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، مع ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في إطار نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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