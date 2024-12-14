الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)
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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي تقام في قطر ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.
إحصائيات مباراة الأهلي وباتشوكا
أرقام الأهلي:
التسديدات: 7
التسديدات على المرمى: 3
الاستحواذ: 56%
التمريرات: 239
دقة التمريرات: 77%
الأخطاء: 4
البطاقات الصفراء: 0
البطاقات الحمراء: 0
حالات التسلل: 0
الضربات الركنية: 2
أرقام باتشوكا في الشوط الأول
التسديدات: 3
التسديدات على المرمى: 0
الاستحواذ: 44%
التمريرات: 192
دقة التمريرات: 69%
الأخطاء: 8
البطاقات الصفراء: 2
البطاقات الحمراء: 0
حالات التسلل: 0
الضربات الركنية: 0
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