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الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)

07:58 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    تعليمات من مدرب باتشوكا للاعبيه (1)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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    عمر كمال يضغط على الخصم (1)
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (1)
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    تعليمات من مدرب باتشوكا للاعبيه (2)
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال يضغط على الخصم (2)
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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي تقام في قطر ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.

إحصائيات مباراة الأهلي وباتشوكا

أرقام الأهلي:

التسديدات: 7

التسديدات على المرمى: 3

الاستحواذ: 56%

التمريرات: 239

دقة التمريرات: 77%

الأخطاء: 4

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

حالات التسلل: 0

الضربات الركنية: 2

أرقام باتشوكا في الشوط الأول

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 0

الاستحواذ: 44%

التمريرات: 192

دقة التمريرات: 69%

الأخطاء: 8

البطاقات الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: 0

حالات التسلل: 0

الضربات الركنية: 0

ماتش الاهلي مباراه الاهلي وباتشوكا نتيجة مباراة الأهلي وباتشوكا مباراة الاهلي
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