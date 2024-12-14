شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي تقام في قطر ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.

إحصائيات مباراة الأهلي وباتشوكا

أرقام الأهلي:

التسديدات: 7

التسديدات على المرمى: 3

الاستحواذ: 56%

التمريرات: 239

دقة التمريرات: 77%

الأخطاء: 4

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

حالات التسلل: 0

الضربات الركنية: 2

أرقام باتشوكا في الشوط الأول

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 0

الاستحواذ: 44%

التمريرات: 192

دقة التمريرات: 69%

الأخطاء: 8

البطاقات الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: 0

حالات التسلل: 0

الضربات الركنية: 0