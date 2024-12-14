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شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا

07:51 م السبت 14 ديسمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    تعليمات من مدرب باتشوكا للاعبيه (2)
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال يضغط على الخصم (2)
  • عرض 8 صورة
    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (1)
  • عرض 8 صورة
    عمر كمال يضغط على الخصم (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 8 صورة
    تعليمات من مدرب باتشوكا للاعبيه (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (2)
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كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأهدر لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي العديد من الفرصة السانحة للتسجيل في الشوط الأول.

يُذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

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