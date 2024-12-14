شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا
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كتب - محمد القرش:
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.
وأهدر لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي العديد من الفرصة السانحة للتسجيل في الشوط الأول.
يُذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.
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فرصة الهدف الأول تضيع من طاهر محمد .. وانفعال من كولر مدرب #الأهلي المصري #الأهلي_باتشوكا#كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/t8tQlquKgh
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 14, 2024
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حارس مرمى باتشوكا المكسيكي يتألق ويتصدى لتسديدة طاهر محمد طاهر #الأهلي_باتشوكا#كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/LO2NmFXYFy
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 14, 2024
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إمام عاشور يسدد ويتعرض لإصابة وحارس باتشوكا المكسيكي يتصدى #الأهلي_باتشوكا#كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/4qHmCLgLc1
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 14, 2024
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