الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي

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كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأهدر لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي العديد من الفرصة السانحة للتسجيل في الشوط الأول.

يُذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.