فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر لاعب ليفربول، محمد صلاح، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 14 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد صلاح (ليفربول) 13.4 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (آرسنال) 6.7 مليون جنيه إسترليني

هاكون فالديمارسون (برينتفورد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

سيمون أدينجرا (برايتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

أندرياس بيريرا (فولهام) 5 مليون جنيه إسترليني

ستيفي مافيديدي (ليستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جيمس جاستن (ليستر سيتي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ريكو لويس (مانشستر سيتي) - 4.6 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 6.9 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6.2 مليون جنيه إسترليني

آرون كريسويل (وست هام) 3.9 مليون جنيه إسترليني