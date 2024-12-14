شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا

الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)

ظهر حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي وهو يحفز لاعبي الفريق وذلك قبل خروجهم إلى ملعب مواجهة نادي باتشوكا المكسيكي، اليوم.

وحفز الشناوي اللاعبين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل أداء والفوز بالمباراة.

يذكر أن الأهلي دخل المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، وسام أبو علي

وانطلقت مباراة الأهلي ضد باتشوكا في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة.