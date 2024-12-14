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موقف رائع من محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

07:35 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في غرفة الملابس
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ظهر حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي وهو يحفز لاعبي الفريق وذلك قبل خروجهم إلى ملعب مواجهة نادي باتشوكا المكسيكي، اليوم.

وحفز الشناوي اللاعبين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل أداء والفوز بالمباراة.

يذكر أن الأهلي دخل المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، وسام أبو علي

وانطلقت مباراة الأهلي ضد باتشوكا في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة.

مباراة الاهلي وباتشوكا محمد الشناوي ماتش الاهلي مباراة الاهلي
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