تعادل ليفربول وفوز تاريخي.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)

شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا

الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي

تشكيل بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي اليوم

كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أُقيمت اليوم السبت، مواجهات نارية ومنافسة شرسة، حيث تعادل ليفربول مع فولهام بعد طرد أندرو روبرتسون.

وتعادل أرسنال مع نظيره إيفرتون سلبيا، وفاز إيبسويتش تاون لأول مرة في الدوري الإنجليزي 2024/25 على نظيره ولفرهامبتون.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

أرسنال ضد إيفرتون - (0-0)

ليفربول ضد فولهام - (2-2)

نيوكاسل يونايتد ضد ليستر - (4-0)

ولفرهامبتون ضد إبسويتش تاون - (1-2)

نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا (0-0).. مُحدث