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تعادل ليفربول وفوز تاريخي.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

07:19 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    ولفرهامبتون ضد أبسويتش تاون (2)
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    نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي
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    ولفرهامبتون ضد أبسويتش تاون (1)
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    أرسنال ضد إيفرتون
  • عرض 10 صورة
    ليفربول ضد فولهام (2)
  • عرض 10 صورة
    لحظة تسديدة هدف جوتا
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    ليفربول ضد فولهام (1)
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    لحظة خروج أرنولد
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    ليفربول ضد فولهام
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كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أُقيمت اليوم السبت، مواجهات نارية ومنافسة شرسة، حيث تعادل ليفربول مع فولهام بعد طرد أندرو روبرتسون.

وتعادل أرسنال مع نظيره إيفرتون سلبيا، وفاز إيبسويتش تاون لأول مرة في الدوري الإنجليزي 2024/25 على نظيره ولفرهامبتون.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

أرسنال ضد إيفرتون - (0-0)

ليفربول ضد فولهام - (2-2)

نيوكاسل يونايتد ضد ليستر - (4-0)

ولفرهامبتون ضد إبسويتش تاون - (1-2)

نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا (2-1)

الدوري الإنجليزي ليفربول ضد فولهام محمد صلاح آرسنال ضد إيفرتون نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي وولفرهامبتون ضد إيبسويتش تاون
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