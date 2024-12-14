تعادل ليفربول وفوز تاريخي.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

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"تخطى الـ 35 ألف".. عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي وباتشوكا

كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أُقيمت اليوم السبت، مواجهات نارية ومنافسة شرسة، حيث تعادل ليفربول مع فولهام بعد طرد أندرو روبرتسون.

وتعادل أرسنال مع نظيره إيفرتون سلبيا، وفاز إيبسويتش تاون لأول مرة في الدوري الإنجليزي 2024/25 على نظيره ولفرهامبتون.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

أرسنال ضد إيفرتون - (0-0)

ليفربول ضد فولهام - (2-2)

نيوكاسل يونايتد ضد ليستر - (4-0)

ولفرهامبتون ضد إبسويتش تاون - (1-2)

نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا (2-1)