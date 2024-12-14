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10 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد 974 لمواجهة باتشوكا المكسيكي

06:59 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي
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كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "974"، استعداداً لمباراة فريق باتشوكا المكسيكي في مباراة التحدي، بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974".

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تأهل فريق باتشوكا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية نظيفة أيضاً.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، مع ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في إطار نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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