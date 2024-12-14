أقيم اليوم عددًا من المباريات في الدوري الألماني بوندسليغا، حيث انطلقت الجولة الرابعة عشر، أمس، الجمعة.

فاز أمس فرايبورج على نادي فولفسبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونستعرض نتائج مباريات اليوم في بونسليغا

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد هولشتاين كيل

انتهت مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ ضد هولشتاين كيل بفوز الأول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، أحرز الأهداف، تيم كلينيست، روبن هاك، الحسن بليا، فيما أحرز هدف كيل الوحيد، أرمين جيجوفيتش.

مباراة أوغسبورج ضد ليفركوزن

فاز ليفركوزن على أوغسبورج بنتيجة هدفين دون رد، أحرزهم، مارتن تيريه وفلوريان فيرتز

مباراة يونيون ضد بوخوم

تعادل يونيون برلين مع بوخوم بهدف مقابل هدف.

مباراة ماينتس وبايرن ميونخ

فاز ماينتس على بايرن مينوخ بهدفين مقابل هدف. أحرز هدفا ماينتس لي جاي سونج، وأحرز هدف البايرن الوحيد ليروي ساني