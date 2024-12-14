"بينهم أفشة وسليم".. بدلاء النادي الأهلي في مباراة باتشوكا المكسيكي بكأس الانتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ دقائق قليلة عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي في اللقاء، كلا من: "مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، بيرسي تاو، رضا سليم، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، كريم وليد، محمود كهربا، أحمد نبيل كوكا، حمزة علاء، عمر الساعي، أشرف داري، سمير محمد وكريم الدبيس".

ويلتقي الفائز من مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.

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ماذا يحدث في حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟



