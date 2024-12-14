بين سبورت

يبحث عدد من مشجعي كرة القدم عن القنوات المجانية المفتوحة لمشاهدة مباريات البطولات المختلفة لأنديتهم المفضلة.

وتصدر البحث عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة (bein sport) محركات البحث اليوم.

نستعرض هنا تردد القناة الشهيرة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بين سبور المفتوحة- نايل سات

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة بين سبورت الرياضية المفتوحة عرب سات

التردد: 12254

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

ويواجه النادي الأهلي اليوم نادي باتشوكا المكسيكسي في بطولة انتركونتننتال في مباراة تقام بقطر.

وتبث المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.