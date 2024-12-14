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حقيقة حضور محمد أبو تريكة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

06:33 م السبت 14 ديسمبر 2024

محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق

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كتب - يوسف محمد:

تفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، بنصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974" في قطر.

وأشار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى إمكانية النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، قد يحضر مباراة المارد الأحمر اليوم.

ورغم كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، عن حضور النجم المصري محمد أبو تريكة لمباراة المارد الأحمر اليوم، إلا أنه تأكد عدم حضوره إلى ستاد "974"، لمتابعة المباراة.

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