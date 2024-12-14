محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول

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كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، كتابة التاريخ وتحقيق الأرقام القياسية منذ انضمامه في موسم 2017 قادما من روما الإيطالي.

وقدم محمد صلاح تمريرة هدف تعادل ليفربول أمام فولهام والذي سجله الهولندي كودي جاكبو.

وبتلك التمريرة الحاسمة، وصل صلاح إلى 100 أسيست مع ليفربول عبر التاريخ.

يُذكر أن الجناح المصري يتصدر جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25 برصيد 22 مساهمة حتى الآن.

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