"الدهب ميلقش إلا بينا".. جماهير الأهلي تدعم لاعبي الفريق قبل بداية مباراة باتشوكا (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

توافدت جماهير النادي الأهلي بكثافة، على ستاد "974" بقطر، لدعم المارد الأحمر في مباراة باتشوكا المكسيكي اليوم، في مباراة التحدي، ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتواجدت جماهير الأهلي بكثافة أمام الاستاد لدعم لاعبي الفريق، قبل بداية المباراة، ورددت هتافات: "كأس العالم بينادينا، الدهب ميلقش إلا بينا، حلمنا طال من زمان من أيام اليابان فرح شعبك يا أهلي.

ويلاقي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في إطار مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتننتال.

ويواجه الفائز من مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في نهائي البطولة.