لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

- -
19:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
17:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
17:00

فولهام

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"الدهب ميلقش إلا بينا".. جماهير الأهلي تدعم لاعبي الفريق قبل بداية مباراة باتشوكا (فيديو)

06:21 م السبت 14 ديسمبر 2024

جماهير الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

توافدت جماهير النادي الأهلي بكثافة، على ستاد "974" بقطر، لدعم المارد الأحمر في مباراة باتشوكا المكسيكي اليوم، في مباراة التحدي، ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتواجدت جماهير الأهلي بكثافة أمام الاستاد لدعم لاعبي الفريق، قبل بداية المباراة، ورددت هتافات: "كأس العالم بينادينا، الدهب ميلقش إلا بينا، حلمنا طال من زمان من أيام اليابان فرح شعبك يا أهلي.

ويلاقي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في إطار مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتننتال.

ويواجه الفائز من مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في نهائي البطولة.

جماهير الأهلي الأهلي المكسيك باتشوكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)