لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

- -
19:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
17:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 2
17:00

فولهام

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ليفربول يلغي حفل عيد ميلاد بسبب المخدرات.. ما القصة؟

06:16 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أرني سلوت 1 (1)
  • عرض 13 صورة
    أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي
  • عرض 13 صورة
    أرني سلوت (1)
  • عرض 13 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 13 صورة
    آرني سلوت وبيب جوارديولا
  • عرض 13 صورة
    أرني سلوت وصلاح
  • عرض 13 صورة
    آرني سلون مدرب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

اضطر موظفو ليفربول إلى إغلاق حفل عيد الميلاد في كاتدرائية المدينة الأنجليكانية مبكرًا بسبب مخاوف من تعاطي المخدرات.

كان متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد استأجر الكاتدرائية، أحد أبرز معالم المدينة، لحضور حوالي 500 موظف مساء الخميس.

ولكن الحفل انتهى قبل موعده بعد أن كشفت عمليات البحث التي قام بها مسؤولو المكان - والتي نجمت عن حالة طبية طارئة غير ذات صلة - عن وجود أدوات يشتبه أنها تستخدم في تعاطي المخدرات في المراحيض.

وشهدت حالة الطوارئ إصابة أحد الموظفين بجراح، وتلقيه العلاج الطبي بعد سقوطه خلال الحدث، لكن الحالة لم تكن متعلقة بالمخدرات.

وكما ذكرت صحيفة الديلي ميل في الأصل ، قرر النادي إيقاف الحفل مبكرًا، قبل حوالي 30 دقيقة من إغلاق الحانات.

ولم يحضر موظفو كرة القدم، بمن فيهم آرن سلوت ولاعبو النادي، التجمع في الكاتدرائية التي يبلغ عمرها 120 عامًا، والتي توفر أمنها الخاص للأحداث. وتقع في وسط المدينة، وهي أكبر كنيسة في بريطانيا وثامن أكبر كنيسة في العالم.

وقال متحدث باسم ليفربول: "نحن لا نؤيد أو نتسامح مع استخدام المواد غير القانونية في أي من مواقعنا أو فعالياتنا.

ليفربول احتفالات أعياد الميلاد الدوري الإنجليزي آرني سلوت ليفربول اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة لاعب وست هام يونايتد بعد صراع مع السرطان

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)