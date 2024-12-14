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غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا (صور)

06:10 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قمصان لاعبي الأهلي في غرفة الملابس (2)
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    شعار النادي الأهلي
  • عرض 4 صورة
    قمصان لاعبي الأهلي في غرفة الملابس (1)
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كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تيُقام لقاء المارد الاحمر أمام نظيره المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب 974.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

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