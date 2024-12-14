غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا (صور)

وفاة لاعب وست هام يونايتد بعد صراع مع السرطان

كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تيُقام لقاء المارد الاحمر أمام نظيره المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب 974.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)

"لمشاهدة اللقاء بالمجان".. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا