بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سر احتفال نكونكو بالبالون

بسبب إجراءات طلاقه.. نجم ريال مدريد دون مأوى.. ما القصة؟

حدثان للمرة الأولى.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد توتنهام؟

متابعة: وائل توفيق:

تغطية: مصطفى الجريتلي- محمد القرش- يوسف محمد

خسر فريق الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي مساء السبت على كأس التحدي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بركلات الترجيح.

الأهلي يُهدر فرصة سهلة لمواجهة الريال في نهائي إنتركونتيننتال

وشهدت المباراة على مدار شوطيها الأصليين والإضافيين العديد من الأحداث، للتعرف عليها.. اضغط هنا

"صدمة وإشارة".. رد فعل الخطيب في ركلات الترجيح أمام باتشوكا (فيديو)

خسر الفريق الأول للنادي الأهلي، من نظيره باتشوكا المكسيكي، بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في قبل نهائي بطولة الانتركونتننتال، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

منافس ضعيف.. محلل رياضي يشرح أسباب خسارة الأهلي من باتشوكا

شرح المحلل الرياضي أحمد اليماني أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024، للاطلاع على رأيه.. اضغط هنا

"كان عملها الشناوي أحسن".. تعليق ناري من شوبير على ما فعله كهربا

وكشف أحمد شوبير بعض الكواليس بخصوص مُسددي ركلات الترجيح خلال مواجهة باتشوكا، للتعرف عليها.. اضغط هنا

"أنا كمان همشي".. مراسل أون سبورت يكشف رد فعل الشناوي على هتافات جماهير الأهلي ضد كهربا (فيديو)



كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس، محمد طه، رد فعل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على هتافات الجمهور ضد محمود عبد المنعم كهربا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"برا النادي".. غضب جماهير الأهلي ضد كهربا على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

تصدر تريند "برا النادي" مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة النادي الأهلي من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ركلة ترجيح مصيرية وفرصة تسجيل مهدرتين".. ماذا قدّم كهربا مع الأهلي أمام باتشوكا؟ (تقرير رقمي)

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بديلاً خلال مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا مساء اليوم السبت على كأس التحدي في دور نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، للاطلاع على أرقام اللاعب خلال اللقاء.. اضغط هنا

"كهربا مظلوم وكولر مفلس".. أول تعليق من رضا عبد العال على خسارة الأهلي من باتشوكا

تحدث لاعب الزمالك السابق رضا عبد العال عن خسارة الأهلي ضد باتشوكا، للاطلاع على رأيه.. اضغط هنا

"رغم الهزيمة".. خزينة الأهلى تنتعش بمبلغ مالي كبير بعد المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

ورغم الهزيمة التي تلقاها المارد الأحمر في مباراة اليوم، إلا أن الفريق سيحصل على مبلغ مالي ضخم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ني ني".. كيف سخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من فرص كهربا الضائعة مع الأهلي؟ (كوميكس)

وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من خسارة الأهلي وفرص كهربا الضائعة، عن طريق تداول صور من أفلام سينمائية وأعمال درامية ساخرة "كوميكس"، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"مكانش دوره".. مفاجأة بخصوص ركلة جزاء كهربا الضائعة أمام باتشوكا

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش مفاجأة بخصوص ركلة جزاء محمود كهربا الضائعة أمام نادي باتشوكا المكسيكي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مساعد مدرب منتخب مصر السابق يعلق على خسارة الأهلي من باتشوكا

علق محمود فايز، المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، على خسارة الأهلي من باتشوكا في بطولة إنتركونتننتال2024، للاطلاع على رأيه.. اضغط هنا

سيناريو قاس.. إعلامي يعلق على خسارة الأهلي من باتشوكا

علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت على هزيمة الأهلي من باتشوكا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسة بطولة إنتركونتننتال 2024، للاطلاع على رأيه.. اضغط هنا

أول تعليق من إبراهيم سعيد على ركلة جزاء كهربا الضائعة

علق إبراهيم سعيد على إهدار محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الفريق ضد باتشوكا في إطار منافسات إنتركونتننتال2024، للاطلاع على تعليقه.. اضغط هنا

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

في لعيبة فكرت في نفسها.. تعليق غاضب من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي

وأبدى نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، غضبه من الخسارة، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

5 صور ترصد موقف الخطيب مع الفريق وكولر قبل مباراة باتشوكا

ظهر رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وهو يدعم اللاعبين أثناء تحركهم إلى ملعب مباراة 974 الفريق ضد نادي باتشوكا... للتفاصيل اضغط هنا

رئيس نادي باتشوكا: "الأهلي الفريق التاريخي لمصر.. ونكن له كل الاحترام"

تحدث أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، عن مواجهة فريقه للأهلي، مساء اليوم، في كأس التحدي، ضمن بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"... للتفاصيل اضغط هنا

وسام أبو علي: "المشاركة في كأس العالم حلم تحقق لبعض اللاعبين"

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للقاءات "إنتركونتيننتال".. للتفاصيل اضغط هنا

"أكبر هزيمة وانتقام".. ماذا يفعل الأهلي ضد الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية؟

تفصلنا ساعات قليلة، على انطلاق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن منافسات كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"، التي تقام على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة... للتفاصيل اضغط هنا

ماذا يحدث في حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم، على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات كأس التحدي، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"... للتفاصيل اضغط هنا

"لمشاهدة اللقاء بالمجان".. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم،في إطار مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

بدلاء النادي الأهلي في مباراة باتشوكا المكسيكي بكأس الانتركونتيننتال

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ دقائق قليلة عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

10 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد 974 لمواجهة باتشوكا المكسيكي

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "974"، استعداداً لمباراة فريق باتشوكا المكسيكي في مباراة التحدي، بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال... للتفاصيل اضغط هنا

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

10 صور ترصد أبرز أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وباتشوكا

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي التي تجمعهما مساء اليوم السبت على كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال العديد من الأحداث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي تقام في قطر ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.. للتفاصيل اضغط هنا

شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور ترصد أبرز أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وباتشوكا

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي التي تجمعهما مساء اليوم السبت على كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال العديد من الأحداث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الشوط الثاني من مباراة الأهلي وباتشوكا

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الثاني بين الأهلي وباتشوكا

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة الشوط الثاني والوقت الأصلي من مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (صور)

اعترض لاعب الأهلي وسام أبو علي خلال لحظة تبديله من أرضية الملعب في الدقيقة 78 من عمر مباراة فريقه أمام نظيره باتشوكا المكسيكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تخطى الـ 35 ألف".. عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

تشهد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي المقامة حالياً، على ستاد "974" بدولة قطر، في مباراة كأس التحدي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، وجود جماهيري كبير في اللقاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا