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أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

متابعة: وائل توفيق:

تغطية: مصطفى الجريتلي- محمد القرش- يوسف محمد

يواجه النادي الأهلي باتشوكا المكسيكسي في مباراة ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال 2024.

ويسعى النادي الأهلي إلى الفوز على باتشوكا لتحقيق لقب جديد "كأس التحدي" على ملعب 974، في قطر.

ويمكنكم الإطلاع على تغطية خاصة لمباراة الأهلي وباتشوكا وأحداثها من الملعب وخارجه، بالإضافة إلى بث مباشر للمباراة، من خلال هذه الروابط:





أحداث ما قبل مباراة الأهلي وباتشوكا

5 صور ترصد موقف الخطيب مع الفريق وكولر قبل مباراة باتشوكا

ظهر رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وهو يدعم اللاعبين أثناء تحركهم إلى ملعب مباراة 974 الفريق ضد نادي باتشوكا... للتفاصيل اضغط هنا

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تحدث أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، عن مواجهة فريقه للأهلي، مساء اليوم، في كأس التحدي، ضمن بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"... للتفاصيل اضغط هنا

وسام أبو علي: "المشاركة في كأس العالم حلم تحقق لبعض اللاعبين"

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للقاءات "إنتركونتيننتال".. للتفاصيل اضغط هنا

"أكبر هزيمة وانتقام".. ماذا يفعل الأهلي ضد الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية؟

تفصلنا ساعات قليلة، على انطلاق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن منافسات كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"، التي تقام على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة... للتفاصيل اضغط هنا

ماذا يحدث في حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم، على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات كأس التحدي، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"... للتفاصيل اضغط هنا

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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم،في إطار مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

حقيقة حضور محمد أبو تريكة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي





تفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، بنصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

بدلاء النادي الأهلي في مباراة باتشوكا المكسيكي بكأس الانتركونتيننتال

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ دقائق قليلة عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

10 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد 974 لمواجهة باتشوكا المكسيكي

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "974"، استعداداً لمباراة فريق باتشوكا المكسيكي في مباراة التحدي، بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال... للتفاصيل اضغط هنا

مباراة الأهلي وباتشوكا

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.. للتفاصيل اضغط هنا

10 صور ترصد أبرز أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وباتشوكا



شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي التي تجمعهما مساء اليوم السبت على كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال العديد من الأحداث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يتفوق على باتشوكا في الشوط الأول رغم التعادل السلبي (إحصائيات)

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي تقام في قطر ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.. للتفاصيل اضغط هنا

شاهد فرص الأهلي الضائعة في الشوط الأول من مباراة باتشوكا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وباتشوكا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور ترصد أبرز أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وباتشوكا





شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي التي تجمعهما مساء اليوم السبت على كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال العديد من الأحداث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الشوط الثاني من مباراة الأهلي وباتشوكا

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الثاني بين الأهلي وباتشوكا





حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة الشوط الثاني والوقت الأصلي من مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (صور)

اعترض لاعب الأهلي وسام أبو علي خلال لحظة تبديله من أرضية الملعب في الدقيقة 78 من عمر مباراة فريقه أمام نظيره باتشوكا المكسيكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تخطى الـ 35 ألف".. عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

تشهد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي المقامة حالياً، على ستاد "974" بدولة قطر، في مباراة كأس التحدي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، وجود جماهيري كبير في اللقاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا