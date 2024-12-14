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تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

05:57 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    مباراة بوتافوجو وباتشوكا تحت أعين لاعبي الأهلي
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    الأهلي ومونتيري 2012
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    حمدي فتحي يشارك متابعيه بصورة من زيارته لبعثة الأهلي
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    الجهاز الفني للأهلي واللاعبين يتابعون مباراة باتشوكا
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    مران النادي الأهلي
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    لاعبو الأهلي
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    مران الأهلي
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    مران النادي الأهلي
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    مران الأهلي
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    لاعبي الأهلي من المران
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    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
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    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
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    لاعبي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 21 صورة
    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر
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    الجهاز الفني للأهلي
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    لاعبي الأهلي من المران
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم،في إطار مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتننتال.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وتنقل مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، في كأس الانتركونتيننتال، عبر قناة "الكأس" القطرية.

وجاء تردد قناة الكأس كالتالي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4 على 3

والفائز من مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في نهائي البطولة.

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قناة الكأس المفتوحة قناه الكاس الناقله لمباراه الاهلي قناة الكأس 5 بث مباشر قناة الكأس مباشر الأهلي وباتشوكا
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