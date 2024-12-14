تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم،في إطار مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتننتال.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وتنقل مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، في كأس الانتركونتيننتال، عبر قناة "الكأس" القطرية.

وجاء تردد قناة الكأس كالتالي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4 على 3

والفائز من مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في نهائي البطولة.

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