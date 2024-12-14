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تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

05:47 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    حمدي فتحي يزور مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    الجهاز الفني للأهلي واللاعبين يتابعون مباراة باتشوكا
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي الأهلي
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    لاعبي الأهلي من المران
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    مران الأهلي
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    لاعبي الأهلي من المران
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    وسام أبو علي وكوكا من مران الأهلي
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    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    المران الجماعي للأهلي
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    الجهاز الفني للأهلي
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال.

وشهد التشكيل قيادة وسام أبو علي لخط هجوم المارد الأحمر، وأكرم توفيق في خط الوسط، ورامي ربيعة في الدفاع.

تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.

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