تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

وفاة لاعب وست هام يونايتد بعد صراع مع السرطان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال.

وشهد التشكيل قيادة وسام أبو علي لخط هجوم المارد الأحمر، وأكرم توفيق في خط الوسط، ورامي ربيعة في الدفاع.

تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.