بـ 10 لاعبين.. ليفربول يتعادل مع فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)
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متابعة-هند عواد ومحمد القرش:
انتهت مباراة ليفربول وفولهام التي أُقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعادل ليفربول مع فولهام بنتيجة 2-2، بعد أن تم طرد الظهير الأيسر أندرو روبرتسون في الدقيقة 17.
سجل هدفي ليفربول: كودي جاكبو"47"، دييجو جوتا "86"
سجل هدفي فولهام: بيريرا "11"، مونيز "76".
تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - كورتس جونس - ريان جرافنبرخ
خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح
أبرز أحداث المباراة
بطاقة صفراء لـ عيسى ديوب في الدقيقة 2
بطاقة صفراء لـ لويس دياز في الدقيقة 7
بطاقة صفراء لـ بيريرا في الدقيقة 9
أندرياس بيريرا يسجل هدف تقدم فولهام في الدقيقة 11
فولهام يفاجئ ليفربول مبكراً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #فولهام pic.twitter.com/x6pDeqXEp9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2024
بطاقة حمراء لـ روبيرتسون في الدقيقة 17
بطاقة صفراء لـ أنتوني روبنسون في الدقيقة 27
انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم فولهام
جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول من تمريرة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 47
خروج كيني تيتي ودخول كاستاني بدلا منه في الدقيقة 55
بطاقة صفراء لـ كورتيس جونز في الدقيقة 58
دخول نونيز ووكونساه بدلا من جونز وكودي جاكبو في الدقيقة 70
رودريجو مونيز يسجل الهدف الثاني في مرمى فولهام في الدقيقة 76
نزول جوتا وإيليوت بدلا من سوبوسلاي وأرنولد في الدقيقة 79
🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف جميل جدًا!
بالكعب .. فولهام يسجل الهدف الثاني على ليفربول.
pic.twitter.com/2OCVhcZSW7
— عمرو (@bt3) December 14, 2024
بطاقة صفراء لـ ساندير بيرج في الدقيقة 83
دييجو جوتا يسجل هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 86
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 التعادل!
بشكل مذهل من جوتا .. ليفربول يسجل هدف التعادل.
pic.twitter.com/ZJvYKzF2Re
— عمرو (@bt3) December 14, 2024
خروج هاري ويلسون ودخول أداما تراوري في الدقيقة 87
بطاقة صفراء لـ داروين نونيز في الدقيقة 88
الحكم المباراة يُشهر 9 دقائق وقت بدلا من ضائع
انتهاء المباراة بالتعادل 2-2
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