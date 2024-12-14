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صلاح في الهجوم وتغيير وحيد.. تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

04:13 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    فرييق ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    أرني سلوت من مباراة ليفربول ونيوكاسل
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كتبت-هند عواد:

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمباراة فولهام، التي تجمع بينهما، بعد قليل، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود فيديريكو كييزا وديوجو جوتا إلى قائمة ليفربول، إذ يجري ليفربول تغييرًا واحدًا لمباراة اليوم مع فولهام في أنفيلد، ويحل كودي جاكبو محل داروين نونيز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - كورتس جونس - ريان جرافنبرخ

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، كيليهير، إندو، نونيز، كييزا، إليوت، جوتا، كوانساه، مورتون، نيوني

تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام ليفربول وفولهام محمد صلاح موعد مباراة ليفربول وفولهام
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