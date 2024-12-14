"أكبر هزيمة وانتقام".. ماذا يفعل الأهلي ضد الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية؟

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة، على انطلاق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، ضمن منافسات كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال"، التي تقام على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وواجه الأهلي الأندية المكسيكية، 5 مرات في كأس العالم للأندية، وهذه الأندية هي كلوب أمريكا، باتشوكا ومونتيري، وفاز الأهلي في مرتين وخسر 3 مباريات.

والتقى الأهلي بكلوب أمريكا في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال 2006، وفاز عليه بنتيجة 2-1، ليحصد الميدالية البرونزية، وسجل محمد أبو تريكة هدفي اللقاء.

وفي ربع نهائي نسخة 2008، كان الأهلي متقدما على منافس اليوم باتشوكا، بهدفين، لكن لم تستمر النتيجة، وخسر الأحمر المباراة، بنتيجة 4 أهداف.

وتلقى الأهلي الهزيمة الثانية، من الأندية المكسكية، في نسخة اليابان 2012، بالخسارة من مونتيري 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي النسخة التالية 2013، تعرض الأهلي لهزيمة جديدة من مونتيري، بخماسية مقابل هدف، وكانت هذه الخسارة الأكبر في تاريخ مشاركات الأحمر بالمونديال، في مباراة المركز الخامس والسادس، ليحتل المركز الأخير بين المشاركين.

واحتاج الأهلي 9 سنوات، للانتقام من مونتيري، ففي نسخة 2022، فاز الأهلي على الفريق المكسيكي، بهدف نظيف سجله محمد هاني، في مباراة ربع النهائي.

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3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس التحدي