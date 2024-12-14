"يتسلمها صبحي".. كاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

كتبت-هند عواد:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرفع جائزة للاتحاد، وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024.

وجاءت الجائزة تقديراً للجهود المتميزة للسيسي، والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يتسلم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجائزة نيابة عن رئيس الجمهورية، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز 2024 CAF، والذي يتم بثه مباشرة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 بالمغرب.

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