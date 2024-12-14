لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

- -
19:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

فولهام

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"بعد 5 أشهر من غرقه".. وصول جثمان عبد اللطيف أخريف إلى المغرب

01:01 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وصول جثمان لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف (1)
  • عرض 6 صورة
    وصول جثمان لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف (2)
  • عرض 6 صورة
    وصول جثمان لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف (3)
  • عرض 6 صورة
    لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف
  • عرض 6 صورة
    جنازة لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وصل جثمان عبد اللطيف أخريف لاعب اتحاد طنجة، إلى المغرب، بعد 5 أشهر من وفاته نتيجة غرقه، في جولة القارب التي وقعت في سواحل مدينة تطوان، وشيعت جنازته، مساء أمس الجمعة، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.

وكان جثمان عبد اللطيف، ضمن 5 أفراد من نادي اتحاد طنجة، مفقودين في غرق قارب في سواحل مدينة تطوان المغربية، وتم العثور على جثمانه في سواحل مدينة وهران، في الثامن من أغسطس الماضي، وفقا لصحيفة هسبورت المغربية.

وفتحت الحدود الجزائرية المغربية، بشكل استثنائي، لتسليم جثمان عبد اللطيف أخريف، فيما لا يزال البحث جارياً عن اللاعب الآخر سلمان الحراق، وفقا لموقع "RT".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس التحدي

عبد اللطيف أخريف نادي اتحاد طنجة غرق قارب مدينة تطوان المغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مباراة الأهلي وباتشوكا.. 3 قنوات ناقلة وأسماء المعلقين والتشكيل المتوقع
أول تحرك من النيابة في حادث مقهى وكالة الليمون بالإسكندرية - صور
الدولار يسجل أعلى مستوى مقابل الجنيه في أسبوع .. فما الأسباب؟