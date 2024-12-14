"بعد 5 أشهر من غرقه".. وصول جثمان عبد اللطيف أخريف إلى المغرب

كتبت-هند عواد:

وصل جثمان عبد اللطيف أخريف لاعب اتحاد طنجة، إلى المغرب، بعد 5 أشهر من وفاته نتيجة غرقه، في جولة القارب التي وقعت في سواحل مدينة تطوان، وشيعت جنازته، مساء أمس الجمعة، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.

وكان جثمان عبد اللطيف، ضمن 5 أفراد من نادي اتحاد طنجة، مفقودين في غرق قارب في سواحل مدينة تطوان المغربية، وتم العثور على جثمانه في سواحل مدينة وهران، في الثامن من أغسطس الماضي، وفقا لصحيفة هسبورت المغربية.

وفتحت الحدود الجزائرية المغربية، بشكل استثنائي، لتسليم جثمان عبد اللطيف أخريف، فيما لا يزال البحث جارياً عن اللاعب الآخر سلمان الحراق، وفقا لموقع "RT".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس التحدي