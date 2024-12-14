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رئيس نادي باتشوكا: "الأهلي الفريق التاريخي لمصر.. ونكن له كل الاحترام"

12:08 م السبت 14 ديسمبر 2024

تدريبات الأهلي

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كتبت-هند عواد:

تحدث أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، عن مواجهة فريقه للأهلي، مساء اليوم، في كأس التحدي، ضمن بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال".

وقال أرماندو مارتينيز، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي الفريق التاريخي لمصر، ونحن لعبنا ضده من قبل في كأس العالم للأندية، كانت مباراة رائعة للغاية امتدت للأشواط الإضافية، ونكن له كل الاحترام، هذا الفرق توج بلقب الدوري أكثر من 40 مرة، وحصل على دوري أبطال أفريقيا 12 مرة، فهو الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية، نحن على ثقة كبيرة أنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "أتذكر مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2008، كنا متأخرين في النتيجة (0-2)، لكننا عدنا بريمونتادا وحققنا الفوز (4-2)، أتوقع أن جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار، لكن نحن أيضًا سنقدم مباراة رائعة، لا نفكر في مواجهة ريال مدريد، نفكر في كل لقاء على حدى، تركيزنا الآن على مباراة الأهلي، لنرى ما سيحدث".

وأتم تصريحاته: "سعداء للغاية بالفوز على بوتافوجو، أعددنا لهذه المباراة منذ 3 أسابيع، خاصة وأنه خصم قوي توج بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، سعداء أيضا بامتلاك لاعب بقدرات أسامة الإدريسي، ونتمنى أن يستمر معنا، بالطبع هناك العديد من العروض في قارة أمريكا، اللاعبين العرب رائعين للغاية ومحترفين ولديهم العديد من المهارات، وفي المستقبل نتطلع للتعاقد مع لاعبين عرب".

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