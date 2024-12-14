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ماذا يحدث في حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

11:45 ص السبت 14 ديسمبر 2024
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    الأهلي ضد باتشوكا
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    الأهلي ضد باتشوكا
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    الأهلي ضد باتشوكا
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    الأهلي ضد باتشوكا
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (1)
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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    الأهلي ضد باتشوكا (2)
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    أعضاء الجهاز الفني للأهلي
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    الجهاز الفني للأهلي
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    قمصان لاعبي الأهلي في غرفة الملابس (1)
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    شعار النادي الأهلي
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    الأهلي وباتشوكا كأس العالم للأندية 2008
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    الأهلي وباتشوكا
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    قميص محمد الشناوي حارس الأهلي
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    قمصان لاعبي الأهلي في غرفة الملابس (2)
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كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم، على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات كأس التحدي، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال".

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، إلى نهائي كأس العالم للقارات، لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة اليوم بالتعادل، يلعب الفريقان شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل، سيلجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح، لحسم الفائز باللقب، وفقا للوائح البطولة.

وتنقل مباراة الأهلي وباتشوكا، على القنوات التالية، beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي، الكاس القطرية 5 بتعليق خليل البلوشي، الكاس القطرية 7 بتعليق سمير المعيرفي.

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3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس التحدي

الأهلي اتشوكا المكسيكي لدوحة طولة كأس العالم للقارات نتركونتيننتال لأهلي ضد باتشوكا
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