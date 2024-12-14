ماذا يحدث في حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل؟

كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم، على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات كأس التحدي، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال".

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، إلى نهائي كأس العالم للقارات، لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة اليوم بالتعادل، يلعب الفريقان شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل، سيلجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح، لحسم الفائز باللقب، وفقا للوائح البطولة.

وتنقل مباراة الأهلي وباتشوكا، على القنوات التالية، beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي، الكاس القطرية 5 بتعليق خليل البلوشي، الكاس القطرية 7 بتعليق سمير المعيرفي.

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3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس التحدي