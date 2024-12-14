رئيس نادي بشكتاش: "حلمي الشخصي التعاقد مع محمد صلاح"

كتبت-هند عواد:

كشف حسين يوجال رئيس نادي بشكتاش التركي، رغبته في التعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال يوجال في تصريحات عبر صحيفة "Aslinda": "نحتاج لتعزيزات في صفوف فريقنا، ولكن التحرك في يناير سيكون صعبًا جدًا. ربما نسعى لتقوية الفريق من خلال بعض الإعارات، كما أننا بحاجة إلى بعض التغييرات في تشكيلة اللاعبين".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى جناح أيمن وآخر أيسر، وأمنيتي الكبرى هي التعاقد مع محمد صلاح ليشغل مركز الجناح الأيمن. هذا هو حلمي الشخصي".

وشارك محمد صلاح في 22 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، بجميع المسابقات، وسجل 16 هدفا وصنع 12 آخرين.