تعرض للإيقاف ويحمل ذكرى سيئة للاعب الأحمر.. من هو حكم مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد "974".

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على إسناد مهمة إدارة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، إلى الحكم الإيراني علي رضا فغاني ويعاونه كلا من الاسترالي أنطون شيتينين مساعد أول ومواطنه أشلي بيتشام، سلمان فلاحي حكماً رابعاً، وعلى الفار القطري خميس آل ماري ويعاونه الهولندي روب ديبيرينك.

من هو الحكم الإيراني علي رضا فغاني؟

يبلغ علي رضا فغاني من العمر 46 عاماً، حصل على الشارة الدولية منذ عام 2008 ويمتلك فغاني الجنسية الاسترالية أيضاً.

ويمتلك صاحب ال 46 عاماً تاريخياً كبير في التحكيم، حيث شارك في الكثير من البطولات الدولية، أهمها المشاركة في ثلاث نسه لبطولة كأس العالم أعوام 2014، 2018 و2022.

كما أدار الحكم الإيراني 4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية من قبل، أهم إدارة المباراة النهائية في نسخة البطولة عام 2015، الذي جمع بين ريفر بليت الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني، وانتهى لصالح الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.

وأدار الحكم المباراة النهائية لأولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، التي جمعت بين البرازيل ومنتخب ألمانيا وانتهت لصالح المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح.

وسبق للحكم أن أدار مباراة للمنتخب المصري، في بطولة كأس العرب عام 2021، في نصف النهائي أمام منتخب تونس وانتهى اللقاء آنذاك بفوز تونس بهدف دون مقابل.

ويحمل الحكم ذكرى غير جيدة لنجم الأهلي عمرو السولية، حيث شهد هذا اللقاء، تسجيل السولية هدف المنتخب التونسي الوحيد في اللقاء بالخطأ في مرماه.

وتعرض الحكم الإيراني لأزمة في بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي أقيمت في قطر، حيث تم استبعاد الحكم بشكل خطأ، بعدما تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى ضده، بعد أن قام بطرد مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، في لقاء جمع أسود الرافدين أمام منتخب الأردن في بطولة آسيا.

وقام الاتحاد الآسيوي باستبعاد الحكم لحين النظر في شكوى منتخب العراق، قبل أن يقر أن استبعاد الحكم للاعب وطرده من اللقاء كان صحيحاً.

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