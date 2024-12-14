ملف رياضة مصراوي.. حسن حمدي يؤازر الأهلي.. وعد الخطيب للاعبي الفريق.. أزمة لاعب بروسيا دورتموند

"مش ابني ومزور شهادته".. مآساة يوسف موكوكو لاعب بروسيا دورتموند مع

كتب - يوسف محمد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها وصول حسن حمدي إلى قطر لمؤازرة لاعبي الأهلي، أزمة لاعب بروسيا دورتموند ووعد الخطيب للاعبي الفريق.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الجمعة:

"بجوار الخطيب".. حسن حمدي يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا على كأس التحدي

حرص حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق على حضور مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد ٩٧٤ بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مش ابني ومزور شهادته".. مآساة يوسف موكوكو لاعب بروسيا دورتموند مع والده

كشف جوزيف موكوكو والد اللاعب يوسف موكوكو، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني المعار إلى فريق نيس الفرنسي، مفاجأة كبير بشأن السن الحقيقي لنجله. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مات تحت التعذيب في صيدنايا.. قصة نجم الكرة السورية جهاد قصاب (صور)

يوم 25 أغسطس 2024، نشرت الهيئة السورية للرياضة والشباب خبرًا مفاده أن قوات أمن نظام بشار الأسد اعتقلت جهاد قصاب، لاعب نادي الكرامة ومنتخب سوريا سابقًا، في مدينة حمص واقتادته إلى فرع الأمن السياسي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مانشستر سيتي يضع مرموش على راداره خلال الانتقالات الشتوية

كشف تقرير عن وضع كشافي نادي مانشستر سيتي النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش على رادارهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بقيادة مصطفى غربال".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية يصل القاهرة

استقبل مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في مطار القاهرة طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة فريقهم أمام نظيره المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد إصابة قوية في الرأس".. حمدي فتحي يغادر مباراة الوكرة والدحيل في الكأس

تعرض حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر ونادي الوكرة القطري، لإصابة قوية في الرأس، خلال مباراة فريقه أمام الدحيل، في إطار منافسات كأس قطر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وعد بشرط.. تعليمات مشددة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

اجتمع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تساوى مع أسطورة ليفربول".. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فوز المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر 2024، ليقترب من الوصول إلى الرقم القياسي التاريخي لأجويرو وكين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

محمد صلاح يزور مع لاعبي ليفربول مستشفى للأطفال لدعمهم والاحتفال معهم بالكريسماس (صور)

زار النجم المصري محمد صلاح رفقة زملائه بصفوف ليفربول اليوم الجمعة أحد مستشفيات الأطفال بالمدينة؛ لمساندتهم والاحتفال معهم بأعياد الكريسماس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شوبير: افتقد بشدة نبيل الحلفاوي.. والحالة شديدة الحرج ولا نملك سوى الدعاء

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، افتقاده خلال الفترة الجارية لتواجد الفنان نبيل الحلفاوي الذي يمر بوعكة صحية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)