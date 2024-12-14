ستوري نجوم كرة القدم.. دعم وسام للشحات.. صلاح الأفضل بالدوري الإنجليزي.. الحضري في الجيم

"نحن بعيدون".. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده والفوز بالكرة الذهبية

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور له خلال استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، متابعه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق.

وقام حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

كما حرص أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، على نشر صورة له رفقة نجله، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وهو يرتدي الجلابية.

وحرص كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، الدهم لزميله بالفريق حسين الشحات، بعد اختياره في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ونشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام رضا سليم لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

كما شارك عمر كمال لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وشارك محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلى الخليج السعودي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل سيارته.