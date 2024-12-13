كتب - يوسف محمد:

كشف جوزيف موكوكو والد اللاعب يوسف موكوكو، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني المعار إلى فريق نيس الفرنسي، مفاجأة كبير بشأن السن الحقيقي لنجله.

وقال والد يوسف موكوكو في فيلم وثائقي بثته قناة "ProSieben"، بعنوان: "الحيل والغش والخداع - تجارة المليون دولار مع مواهب كرة القدم"، كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية الفيديو الدعائي اليوم الجمعة، إنه تلاعب في وثائق وأوراق رسمية لتسجيل يوسف على أنه ابنه وتجهيز جواز سفر له للذهاب معه وكذلك تقليل عمره، بعدما أخرج شهادة له بأنه من مواليد 20 نوفمبر 2004 إلا أنه في الحقيقة من مواليد 19 يوليو 2000، مما جعله أصغر بأربعة سنوات في الأوراق الرسمية عن سنه الحقيقي.

وأشار جوزيف، بحسب المقطع الدعائي ذاته إلى أن يوسف موكوكو ليس نجله ولا نجل زوجته، وأنه فعل ذلك لمنحه فرصة لممارسة كرة القدم في أي من الأندية وأنه حصل على شهادة الميلاد المزورة في ياوندي بالكاميرون حيث ولد اللاعب، ثم سافر بعد ذلك معه إلى ألمانيا كأبنه.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه في حال إثبات صحة هذه التصريحات، سيكون موكو قد تجاوز سن الشباب في بطولة أوروبا للشباب عام 2021 والتي توج بها المنتخب الألماني، مما يعني أن اللقب يمكن سحبه من الماكينات، في حال إثبات وجود تلاعب في العمر الحقيقي للاعب.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، شككت في وقت سابق في أسرة اللاعب مشيرة أن أسرته الحقيقية مازالت متواجدة في الكاميرون، وأن والديه الحقيقيين، هما عثمان محمدو سائق أجرة محلي في الكاميرون ويوسوفا حريرة ربة منزل.

وبعد التصريحات التي انتشرت لجوزيف موكوكو، بخصوص أنه ليس والد اللاعب وأنه من مواليد 2000 وليس عام 2004، أكد فريق بروسيا دورتموند الألماني الوثائق والأوراق الألمانية الصادرة للاعب، التي تؤكد على هوية اللاعب وعمره.

وكان يوسف موكو أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الألماني، كما أنه بات أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أنه اللاعب الأصغر في تاريخ ألمانيا، يشارك في كأس العالم حينما شارك مع الفريق في مونديال قطر 2022.

وانتقل يوسف موكوكو إلى فريق نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، لمدة موسم.

وخاض خلال الموسم الحالي رفقة الفريق الفرنسي في 13 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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