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مانشستر سيتي يضع مرموش على راداره خلال الانتقالات الشتوية

09:17 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 9 صورة
    مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وضع كشافي نادي مانشستر سيتي النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش على رادارهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "Football Insider" الإنجليزية أن النادي الألماني يضع قيمة لمرموش تتراوح مابين 50 إلى 60 مليون جنيه إسترليني لبيعه خلال يناير المقبل.

ولكن يتردد مسؤولو نادي آينتراخت فرانكفورت في قرار بيع مرموش صاحب الـ 25 عاماً خلال شهر يناير المقبل في ظل تألقه وتأثيره مع الفريق.

ويُبدي مسؤولو ليفربول وسيتي بحسب التقرير ذاته اهتمامهما بضم اللاعب لتعزيز هجوم فريقيهما.

مرموش شارك خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بقميص فرانكفورت سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 11 خلال 1714 دقيقة لعب.

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