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الكشف عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

08:40 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري البورسعيدي والزمالك، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غداً السبت بأحد فنادق برج العرب، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق.

ويهدف الاجتماع الفني للمباراة، إلى مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

ويلاقي الزمالك نظيره، المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

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