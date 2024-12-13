الكشف عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ويعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري البورسعيدي والزمالك غداً، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بأحد فنادق برج العرب

ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق.

ويهدف الاجتماع الفني للمباراة، إلى مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

ويلاقي الزمالك نظيره، المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

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