أول تعليق من محمد صلاح بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

علق محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على حصوله على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بالإضافة إلى حصوله على جائزة لاعب الشهر في ليفربول أيضاً.

وحصد محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة مع الفريق خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال صلاح في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "تسجيلي للأهداف أمر رائع، خاصة وأن بعض الأهداف كانت فارقة في نتيجة المباراة وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي".

وأضاف: "الفريق يقدم مستويات رائعة حتى الأن ونأمل أن نستمر على هذا المستوى، هناك تفاهم كبير بين اللاعبين ونفهم بعضنا البعض، في العام الماضي انضم بعض اللاعبين الجدد إلى الفريق ولكننا أصبحنا منسجمين بشكل أكبر الآن وأنا سعيد بذلك".

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره فولهام غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءًُ بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الإنجليزي.

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