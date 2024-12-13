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حسين لبيب وزيزو يمثلان الزمالك في حفل توزيع جوائز الأفضل بأفريقيا

07:25 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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    حسين لبيب
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    حسين لبيب
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كتب - يوسف محمد:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على سفر الثنائي حسين لبي، رئيس النادي وأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المغرب لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة في عام 2024.

ومن المقرر سفر الثنائي حسين لبيب وأحمد سيد زيزو، إلى مدينة مراكش المغربية، فجر يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء.

وينافس نادي الزمالك للحصول على جائزة أفضل نادي في أفريقيا خلال العام الحالي 2024، مع كلا من الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

كما يتنافس أحمد زيزو الثنائي حسين الشحات لاعب الأهلي ورونين ويليامز، حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء، يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، بمدينة مراكش المغربية.

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الزمالك زيزو حسين لبيب جوائز الأفضل
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