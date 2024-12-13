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"بعد إصابة قوية في الرأس".. حمدي فتحي يغادر مباراة الوكرة والدحيل في الكأس

07:03 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حمدي فتحي يتعرض لإصابة قوية
  • عرض 4 صورة
    تدخل قوي مع حمدي فتحي
  • عرض 4 صورة
    إصابة حمدي فتحي في الرأس
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كتب - يوسف محمد:

تعرض حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر ونادي الوكرة القطري، لإصابة قوية في الرأس، خلال مباراة فريقه أمام الدحيل، في إطار منافسات كأس قطر.

وتم استبدال حمدي فتحي في الدقيقة 25 من بداية المباراة، بعد عدم قدرته على استكمال اللقاء.

وشهدت الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول من المباراة، تدخل قوي بين حمدي فتحي ولاعب الدحيل القطري، مما أدى إلى سقوط اللاعب على الأرض في حالة إغماء.

ودخل الجهاز الطبي للوكرة على الفور إلى أرضية الملعب، لعلاج اللاعب، الذي استفاق بعد ذلك وكان لديه إصرار على استكمال المباراة، إلا أن طبيب الفريق رفض هذا الأمر، ليتم استبداله في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

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إصابة حمدي فتحي الوكرة القطري الدحيل القطري كأس قطر
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