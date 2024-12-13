"لدي ثقة كبيرة".. مدرب باتشوكا المكسيكي يتحدث عن مباراة فريقه أمام الأهلي

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

علق جييريمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، على مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي غداً، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال، المقرر لها غداً.

ويلاقي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال ألمادا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي ثقة كبيرة في فريقي، نركز الأن على منافسنا القادم الأهلي، الذي يركز هو الآخر في المباراة بشكل كبير".

وأضاف: "نحن معتادون على اللعب بوجود الكثير من الجماهير، سنواجه فريق عملاق غداً وهو الأهلي، يجب علينا تقديم مباراة قوية غداً أمام باتشوكا، حتى نستطيع تحقيق الفوز".

وتابع: "وجود جماهير كبيرة للمنافس في المباراة، يمنحنا حافز كبير لتقديم أفضل ما لدينا، لدي ثقة على أن المباراة ستكون مميزة ولا أعلم السبب وراء عدم حضور الصحفيين المكسيكيين بكثافة في البطولة".

وأكمل: "الأهلي يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين، تجعله دائماً مرشحاً لحصد الألقاب، كما أنه لديه حارس مرمى كبير وهو محمد الشناوي".

واختتم ألمادا تصريحاته: "الجماعية هى سر قوة الأهلي، وهو ما ما ظهر في المباريات الأخيرة التي تبعتها للفريق".

ويذكر أن فريق باتشوكا، تمكن من الصعود إلى مباراة كأس التحدي، بعد الفوز على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، في الدور الثاني من البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

أقرأ أيضاً:

"فريق مميز".. سامي قمصان يتحدث عن مواجهة الأهلي وباتشوكا في مباراة التحدي

وعد بشرط.. تعليمات مشددة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا