"فريق مميز".. سامي قمصان يتحدث عن مواجهة الأهلي وباتشوكا في مباراة التحدي

كتب - يوسف محمد:

أكد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمواجهة باتشوكا المكسيكي غداً، في كأس التحدي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال قمصان في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "جميع اللاعبين جاهزين لمباراة كأس التحدي أمس أمام باتشوكا، ونواصل التحضير بشكل قوي لهذه المباراة".

وأضاف: "الأشعة أثبتت إصابة محمد عبد الله لاعب الفريق بالإصابة في العضلة الأمامية، تم قيد اللاعب سمير محمد بدلاً منه في قائمة الفريق المشاركة في البطولة".

وتابع: "فريق باتشوكا فريق قوي ويضم العديد من العناصر المميزة، تمكن من تحقيق فوز كبير على فريق بوتافوجو والحصول على بطاقة التأهل".

وأضاف: "لاعبو الأهلي لديهم مسؤولية كبيرة ويرغبون في تحقيق الفوز على حساب باتشوكا، حصد لقب كأس التحدي وحسم التأهل إلى نهائي كأس الانتركونتيننتال".

واختتم قمصان تصريحاته: "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم الكبير لنا، حرصهم على استقبال الفريق داخل فندق الإقامة منذ الوصول إلى الدوحة".

ويلتقي النادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "974"، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.