مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026
كتب - محمد القرش:
أُقيمت اليوم الجمعة، قرعة مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وجاءت المجموعات الـ12 المؤهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:
المجموعة الأولى: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا) - سلوفاكيا - أيرلندا الشمالية - ولوكسمبورج.
المجموعة الثانية: سويسرا - السويد - سلوفينيا - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: (الخاسر من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك) - اليونان - إسكتلندا - بيلاروسيا.
المجموعة الرابعة: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا) - أوكرانيا - أيسلندا - أذربيجان.
المجموعة الخامسة: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا) - تركيا - جورجيا - بلغاريا.
المجموعة السادسة: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك) - المجر - جمهورية أيرلندا - أرمينيا.
المجموعة السابعة: (الخاسر من لقاء دور ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا) - بولندا - فنلندا - ليتوانيا - مالطا.
المجموعة الثامنة: النمسا - رومانيا - البوسنة والهرسك - قبرص - سان مارينو.
المجموعة التاسعة: (الخاسر من لقاء دور ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا) - النرويج - إسرائيل - إستونيا - مولدوفا.
المجموعة العاشرة: بلجيكا - ويلز - مقدونيا الشمالية - كازاخستان - ليشتنشتاين.
المجموعة الحادية عشر: إنجلترا - صربيا - ألبانيا - لاتفيا - أندورا.
المجموعة الثانية عشر: (الخاسر من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا) - التشيك - الجبل الأسود - جزر فارو - جبل طارق.
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