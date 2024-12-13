كتب - محمد القرش:

أُقيمت اليوم الجمعة، قرعة مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وجاءت المجموعات الـ12 المؤهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:

المجموعة الأولى: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا) - سلوفاكيا - أيرلندا الشمالية - ولوكسمبورج.

المجموعة الثانية: سويسرا - السويد - سلوفينيا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: (الخاسر من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك) - اليونان - إسكتلندا - بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا) - أوكرانيا - أيسلندا - أذربيجان.

المجموعة الخامسة: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا) - تركيا - جورجيا - بلغاريا.

المجموعة السادسة: (الفائز من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك) - المجر - جمهورية أيرلندا - أرمينيا.

المجموعة السابعة: (الخاسر من لقاء دور ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا) - بولندا - فنلندا - ليتوانيا - مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا - رومانيا - البوسنة والهرسك - قبرص - سان مارينو.

المجموعة التاسعة: (الخاسر من لقاء دور ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا) - النرويج - إسرائيل - إستونيا - مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا - ويلز - مقدونيا الشمالية - كازاخستان - ليشتنشتاين.

المجموعة الحادية عشر: إنجلترا - صربيا - ألبانيا - لاتفيا - أندورا.

المجموعة الثانية عشر: (الخاسر من لقاء ربع نهائي دوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا) - التشيك - الجبل الأسود - جزر فارو - جبل طارق.